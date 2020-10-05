В Липецке мошенник выманил у бизнесмена 700 000 рублей, обещая помочь выиграть тендер

В Липецке будут судить 32-летнего афериста, который «помогал» предпринимателям выиграть государственные торги. Жертвой мошенника стал 31-летний бизнесмен. По данным полиции, в октябре прошлого года мужчина убедил бизнесмена, что поможет выиграть тендер на аренду остановочных павильонов в городе.

Никакого отношения к торгам мошенник не имел, более того, такого тендера не было даже в планах. Тем не менее аферист вынудил мужчину перевести на счет некой фирмы 700 000 рублей, чтобы подтвердить свою платежеспособность. Предприниматель приехал вместе с мошенником в банк и внес требуемую сумму. После чего «партнер» снял все деньги, а через 3 месяца признался в обмане.

После заявления, полицейские смогли вычислить негодяя. Дело возбудили по части 3 статьи 159 – мошенничество в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, дело направили в суд, обвиняемому грозит до 6 лет.