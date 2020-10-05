Банк УРАЛСИБ запустил сервис онлайн-бухгалтерии в Интернет-банке для бизнеса

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Для подключения сервиса необходимо:

– авторизоваться в личном кабинете «Уралсиб-Бизнес Online»;

– в разделе «Моя бухгалтерия» в главном меню выбрать подходящий тариф и период;

– заполнить данные в платежном поручении на подключение услуги;

– провести оплату услуги, подписав ЭП.

После оплаты онлайн-бухгалтерия«1С: Бизнес Старт» будет доступна в разделе «Моя бухгалтерия».

Переход из ДБО в «1С: Бизнес Старт» осуществляется беcшовно путем нажатия на кнопку «Моя бухгалтерия» в главном меню ДБО «Уралсиб-Бизнес Online».

Узнать подробности и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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