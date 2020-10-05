За сутки больше всего зараженных коронавирусом выявили в Липецке и Грязинском районе

фото из архива "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Липецкой области заразились коронавирусом 45 человек. Как сообщили в региональном оперштабе, 15 случаев выявили в Липецке, четыре в Ельце, девять в Грязинском районе, по пять в Добринском районе и Становлянском, три в Чаплыгинском, два в Лев-Толстовском, по одному - в Данковском и Лебедянском.

Всего в области зарегистрировали 6320 инфицированных. 5499 пациентов окончили лечение и выздоровели, накануне пять человек справились с вирусом. 46 человек умерли. 775 - на лечении.

По состоянию на 5 октября в больницах находятся: 625 липчан с диагнозом «коронавирусная инфекция», 493 - с подозрением на вирус. Получают лечение на дому 150 пациентов с легкой формой COVID-19.