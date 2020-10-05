В Липецке 58 классов в 28 школах перешли на дистанционное обучение

фото из архива "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Липецке 58 классов в 28 школах временно перешли на дистанционное обучение. Об этом сообщила пресс-служба мэрии 5 октября. На недельный карантин уходят классы, в которых 20% и более учеников заболели ОРВИ. Такая мера является профилактической и соблюдается по распоряжению главного санитарного врача региона.

Так на семь дней дистанционный режим ввели для 11А школы №60. Как рассказала ее директор Светлана Борискина, в классе из 25 человек ОРВИ заразились пятеро.

- Ребята уже в ближайшие дни должны вернуться к очному режиму образования. Однако некоторые школы, в том числе, наша с 7 октября уходят на недельные каникулы. Поэтому мониторить ситуацию по заболеваемости мы будем уже перед выходом с каникул.

По словам председателя городского департамента образования Светланы Бедровой, при необходимости все 64 школы Липецка готовы быстро перейти на дистанционный формат. Однако на данный момент для этого нет предпосылок.