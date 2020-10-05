Из-за спиленных дубов житель Липецкой области может оказаться за решеткой

фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Жителя Тербунского района обвиняют в незаконной рубке деревьев на полмиллиона рублей. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, 23 июля мужчина приехал в урочище «Поленов лес» Воловского участкового лесничества и без каких-либо разрешений, в частности без порубочного билета, спилил бензопилой четыре дуба. Как уточнили в ведомстве, причиненный материальный ущерб эксперты оценили в 517 898 рублей.

Силовики возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы сроком до семи лет со штрафом от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы за период от двух до трех лет и с лишением права занимать определенные должности на три года.