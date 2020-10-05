За три дня в Липецке сгорело три гектара сухой травы

В минувшие выходные у липецких пожарных было много работы. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Жаркие выходные выдались у липецких спасателей. И речь идет не только о теплом осеннем солнце, которое радовало жителей областей. «Бабье лето» доставило немало хлопот пожарным.

По информации управления по делам ГО и ЧС Липецка, за три дня сухая трава загорелась 11 раз. В отдельных случаях огонь угрожал жилым домам в частном секторе. Например, 2 октября на улицах Буденного и Небесной в районе Коровино выгорели два гектара сухостоя и сгорели две хозяйственные постройки. В воскресенье огонь уничтожил сухую траву на площади один гектар и бесхозное строение на территории садоводческого товарищества «Горняк-1». Оба пожара тушили по нескольку расчетов, им в помощь направлялись поливомоечные машины управления благоустройства.

Также 4 октября происходили локальные возгорания мусора - в СНТ «Металлург-2», на Сырском Руднике, в микрорайоне Тракторостроителей. Нередко в сводки попадали пожары в бесхозных строениях и позабытых владельцами дачных домиках.