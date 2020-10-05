В Липецке загоревшийся на балконе телескоп едва не спровоцировал пожар в многоэтажке

фото: сайт администрации Липецка.

Два необычных пожара произошло в Липецке 4 октября. Как сообщили в управлении по делам ГО иЧС, в одном из домов на ЛТЗ после короткого замыкания загорелась стиральная машина. А в многоэтажке 26 микрорайона вспыхнул расположенный на балконе телескоп, точнее, задымился его пластиковый корпус. К счастью, хозяин был дома и вовремя предотвратил беду. Как пояснили специалисты, при длительном воздействии солнечных лучей огонь может возникнуть даже от стеклянной бутылки с водой на подоконнике.

- В связи с сухой, теплой и ветреной погодой особый противопожарный режим в Липецкой области продлен до конца октября. В этот период разводить костры категорически запрещено, а размер штрафов для нарушителей увеличен, - отметил начальник МУК «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Николай Новиков.

Спасатели просят всех быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, не бросать на землю и из окон автомобиля не потушенные сигареты, не жечь траву и стерню на полях. При чрезвычайной ситуации, звоните по телефонам «01», «101» и «112».