Жителя Липецкой области осудят за надругательство над 13-летней школьницей

фото из архива. Фото: Олег ЗОЛОТО

Силовики окончили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего парня. Его обвиняют в применении насилия к 13-летней школьнице и совершении действий сексуального характера.

По данным следствия, 10 апреля 2020-го пьяный молодой человек увидел, что знакомые, с которыми гуляла девочка разошлись. Тогда он напал на нее - ударил сзади по голове. Угрожая изнасилованием, стал удерживать упавшую школьницу на земле и совершил действия сексуального характера. Позже девочке все-таки удалось вырваться и побежать в сторону дома. Пьяный парень попытался остановить подростка и несколько раз ударил ее по голове твердым тупым предметом. Однако школьница сумела добраться до дома подруги. С черепно-мозговой травмой ее госпитализировали, сейчас жизнь девочки вне опасности.

В ходе расследования уголовного дела молодой человек признал вину частично. Однако собранные доказательства позволили следователям предъявить обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и направить дело в суд. Эта статья предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.