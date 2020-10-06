Липецкие аграрии собрали первый миллион тонн сахарной свёклы

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В Липецкой области собран первый миллион тонн сахарной свёклы. По оперативным данным регионального управления сельского хозяйства, убрано 33% площадей под этой культурой. Аграрии получили 1 млн 81 тысячу тонн сладкого корня. «У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами. Уверен, что в этом году они подтвердят и превзойдут свои высокие достижения», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Самые большие площади под сахарную свёклу отведены в Добринском, Задонском, Елецком и Краснинском районах. Суммарно там расположено более половины всех свекловичных полей региона. Всего предстоит убрать более 97 тысяч гектаров. Лидер по валовому сбору на сегодня – Задонский район. Там уже получено более 234 тысяч тонн свёклы. Средняя урожайность по региону составляет 335,1 центнера с гектара. Отличную для этого года урожайность продолжают демонстрировать данковские (493,6), становлянские (477,4) и чаплыгинские (420) аграрии.

Переработку свёклы ведут все шесть заводов региона. Переработано около 800 тысяч тонн сладкого корня. Выработано почти 150 тысяч тонн сахара. Также Добринский сахарный завод вывел на хранение для дальнейшей переработки девять тысяч кубических метров сиропа.

В прошлом году по её сбору регион был третьим в России. А по производству сахара - занял второе место в стране.

Фото: из архива «КП».