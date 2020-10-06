Под Липецком в ДТП с КамАЗом погибли 3 человека

В ДТП с КамАЗом погибли 3 человека Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Серьезная авария произошла в понедельник, 5 октября, на трассе «Дон» в Задонском районе. Там 39-летний водитель «Шевроле» влетел под КамАЗ, за рулем которого был 59-летний мужчина. В этой аварии погибли водитель и два пассажира иномарки. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, предварительно причиной аварии стало несоблюдение дистанции.

Еще одно жуткое ДТП с грузовиком случилось в тот же день на трассе Орел – Тамбов в Измалковском районе. 34-летний водитель КамАЗа столкнулся с ВАЗ-2117 с 45-летним мужчиной за рулем. Водителя ВАЗа и двух его пассажиров увезли в больницу, еще один пассажир, 66-летний мужчина, погиб. Причина – несоблюдение бокового интервала.

А в Липецком районе 14-летний школьник на мопеде влетел в «Мицубиси». Подросток попал в больницу. Родителям грозит штраф.