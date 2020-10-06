Число умерших от коронавируса в Липецке на 6 октября 2020 года: скончался 47 пациент

В Липецкой области скончался пациент с COVID-19. Число умерших от коронавируса в Липецке на 6 октября 2020 года составило 47 человек. По данным регионального оперативного штаба, умершему было 78 лет.

Мужчина лежал в инфекционном госпитале с тяжелой двусторонней пневмонией вызванной новой коронавирусной инфекцией.

Помимо пневмонии и COVID-19 у пациента была тяжелая патология сердечно-сосудистой системы, из-за чего внебольниячная пневмония протекала тяжело, это значительно осложняло лечение.

Официально смерь наступила на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умершего.