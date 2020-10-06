Из-за ЧП с пострадавшим на заводе под Липецком возбудили уголовное дело

Стали известны подробности происшествия на заводе АО «Энергия» в Липецкой области. Чп случилось в минувший понедельник, 5 октября, на одной из производственных площадок предприятия в Ельце. На территории завода произошел пожар, сообщение о ЧП поступило в с МЧС в 12.45 дня. В поселок Электриков стянулись несколько пожарных расчетов и спасатели, но на момент их прибытия пожара уже не было.

В тот же день СК начал проверку. Подробности не сообщались. Как стало известно позже, в результате ЧП пострадала женщина – сотрудница предприятия. 6 октября в пресс-службе регионального СКР сообщили, что электродчица пострадала в результате возгорания. 59-летняя женщина получила тяжелые ожоги кистей рук и лица. Рабочая в больнице, вред здоровью оценили, как тяжкий.

По факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 217 УК – нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда. Криминалисты уже осмотрели место происшествия. Сейчас следователи выясняют, кто отвечал за безопасность сотрудников на предприятии – допрашивают руководство и сотрудников. Что стало причиной пожара, установит экспертиза. Виновным грозит до трех лет лишения свободы.