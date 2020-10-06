В ДТП с двумя иномарками и грузовиком под Липецком погиб водитель «Хендай»

Жуткая авария случилась этим утром, 6 октября около 10.30, в Елецком районе Липецкой области. Там на трассе Орел – Тамбов, у поворота на Ясную поляну. Там столкнулись «Хендай Солярис», БМВ и грузовой автомобиль «Скания».

По словам очевидцев, первая иномарка остановилась для поворота у указателя Частная Дубрава, в этот момент в машину на огромной скорости влетела БВМ. От удара «Хендай» вынесло на встречную полосу прямо под колеса фуры. Иномарка мговенно превратилась в груду искореженного металла. Водитель «Соляриса» погиб на месте, еще нескольких человек увезли в больницу.

Как нас самом деле произошла авария, что стало причиной и кто виноват, разбирались сотрудники ГИБДД.