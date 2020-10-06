В середине недели в Липецке обещают до 23 градусов тепла

До конца недели будет тепло Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке прогнозируют теплую и солнечную погоду до конца недели. По данным Гидрометцентра, самым теплым днем станет среда, 7 октября, в этот день в городе ожидается до +23 градусов тепла. А вот ночью уже холодно – в некоторых районах области столбик термометра может опуститься до отметки в +2°С.

Осадков не обещают, ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 метров в секунду, днем усилится до 8-13 м/с. Атмосферное давление немного упадет до 757 мм ртутного столба. В четверг и пятницу ожидается до +21 градуса.

Теплая и сухая погода продержится еще 4 дня, а в воскресенье, 11 октября, обещают небольшой дождь. Резкого похолодания при этом не ожидается.

Согласно долгосрочному прогнозу температура воздуха в Липецке начнет существенно снижаться с середины октября.