Лидеры национальных общин в Липецке призывают не допускать стычек на фоне конфликта в Нагорном Карабахе

В Управлении внутренней политики Липецкой области встретились с представителями азербайджанских и армянских общин. Диаспоры призвали не допустить конфликтов на территории региона в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

По итогу нескольких встреч председатель липецкого отделения Союза армян России Азат Казаров и лидер азербайджанской диаспоры области Закира Шабанова опубликовали совместное обращение.

« – Обращаемся к азербайджанцам, армянам, нашим братья других национальностей, гостям Липецкой области с призывом не поддаваться на любые попытки использования международных конфликтов с целью оказания влияния на состояние межнациональных отношений в Липецкой области», – говорится в обращении.

По данным управления внутренней политики, на территории региона проживают представители более 120 национальностей, азербайджанская и армянская диаспоры - самые многочисленные.

В обращении также просят азербайджанцев и армян не принимать участие ни в каких несанкционированных акциях и не побуждать других к незаконным действиям. Все противоправные действия должны решаться путем обращения в правоохранительные органы..