Под Липецком муж едва не отпилил жене руку ножовкой

В Липецкой области вынесли приговор жителю Задонского района. Его признали виновным по части 2 статьи 112 УК – умышленное причинение вреда здоровью с применением оружия. Как выяснили в суде, во время бытовой ссоры мужчина набросился на супругу с пилой-ножовкой.

Негодяй ударил женщину режущей частью пилы по кисти правой руки. К счастью, обошлось без ампутации, но для мышц кисти и пальцев на руке женщины травма была серьезная. Эксперты оценили вред здоровью, как средней тяжести.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд назначил виновному 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.