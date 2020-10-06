Начальника управления дорог Липецкой области подозревают в превышении полномочий на торгах

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении начальника областного управления дорог и транспорта. Его подозревают в превышении должностных полномочий, с причинением тяжких последствий – пункт «в» часть 3 статьи 286УК.

По версии следствия, начальник управления повлиял на итог аукциона «Дорожного агентства Липецкой области», в итоге контракт на ремонт дорог на 380 млн. рублей заключили с определенной фирмой. Торги проходили с февраля по март 2020 года.

Следствие считает, что преимущества для организации на электронном аукционе создали по указанию чиновника. В итоге контракт заключили по завышенной стоимости, из-за чего агентство потеряло 33.5 млн. рублей, которые могли сэкономить.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, преступление выявили пи взаимодействии с УФСБ области. Чиновника уже задержали, в ближайшее время для начальника управления дорог Липецкой области должны избрать меру пресечения. Наказание по данной статье – от 3 до 10 лет лишения свободы.