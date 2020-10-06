Этой осенью в армию служить пойдут 350 призывников из Липецка

В Липецке, как и в других городах, 1 октября начался осенний призыв в армию. Как сообщили в пресс-службе мэрии, повестки этой осенью получат около 3000 липчан, до 31 декабря служить уедут 350 жителей области. На данный момент призывную комиссию прошли около 150 молодых людей. Большинство будут служить в частях Западного военного округа.

По данным военкомата, в Липецкой области годны к службе более 80% людей призывного возраста. Основная причина переноса срока службы – учеба. При этом в военкоматах соблюдают меры безопасности по коронавирусу, поэтому врачи ведут осмотр в защитных костюмах, призывники проходят только в масках. Помещения обрабатывают. Осматривают не более 50 человек в день.