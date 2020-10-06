В Липецке будут судить супругов за семейный бизнес на паленой водке

В Липецке за криминальный семейный подряд будут судить пару супругов. По данным полиции, 38-летняя женщина и ее 64-летний муж продавали алкоголь без акцизы с марта по июнь 2020 года. Склад с паленым спиртным располагался в Советском округе города. Продукцию сбывали оптом, муж находил клиентов, развозил алкоголь по другим складам, а жена вела бухгалтерию.

Во время обыска у них нашли более 1300 бутылок различного алкоголя. Ущерб оценили в 490 000 рублей – крупный размер. Дело возбудили по части 6 статьи 171.1 УК – сбыт немаркированной алкогольной продукции в крупном размере. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, расследование завершилось и дело передают в суд. Супругам грозит максимум до 6 лет тюрьмы со штрафом до миллиона рублей.