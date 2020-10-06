В Липецкой области пропала 15-летняя девушка

Пропал подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецкой области родственники, полиция и волонтеры ищут пропавшую 15-летнюю девушку. Как сообщает общественная организация «Поиск пропавших детей», Елена Хлебникова пропала этим утром, 6 октября, в городе Грязи. Девушка вышла из дома в районе улицы Лихачева около 10 утра, с тех пор ее никто не видел.

Приметы Елена: рост 170-175 см., телосложение среднее, волосы темно-русые.

Была одета: черное платье в зеленый горох, серую куртку и черные сланцы.

Просьба ко всем, ко видел несовершеннолетнюю, знает где она может находиться или владеет любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-19 – волонтеры. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru.