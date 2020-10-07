Число умерших от коронавируса в Липецке на 7 октября 2020 года: скончался 48 пациент с COVID-19

Число умерших от коронавируса в Липецкой области на 7 октября 2020 года достигло 48 человек. За текущие сутки в инфекционном госпитале скончался 79-летний пациент с COVID-19.

По данным оперативного штаба, липчанин лежал в больнице с двусторонней пневмонией, которую вызвала коронавирусная инфекция. При этом у пациента была тяжелая патология сердечно-сосудистой системы и ряд других хронических заболеваний. В связи с чем внебольничная пневмония протекала тяжело.

Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умершего.