Под Липецком разбился насмерть водитель трактора

Еще один водитель погиб в Задоснком районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Смертельная авария произошла во вторник днем, 6 октября, в Измалковском районе Липецкой области. Там на трассе Полевые Локотцы – Измалково – Лебяжье – Бабарыкино не справился с управлением, слетел в кювет и перевернулся 48-летний тракторист. Мужчина погиб на месте.

По данным ГИБДД региона, всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области в пяти авариях пострадали 4 человека и 3 погибли.

Стали известны подробности ДТП с двумя иномарками и фурой на трассе Орел – Тамбов, где БМВ догнал «Хендай», а тот вылетел на встречную под грузовик «Скания». По предварительным данным автоинспекторов, причиной аварии стало несоответствие скорости условиям на дороге. 32-летний водитель БМВ не успел остановиться и на полном ходу ударил сзади «Хендай», за рулем которого была 42-летняя женщина. Ее увезли в больницу, а 43-летний пассажир погиб на месте.

Еще одно ДТП с погибшим случилось на трассе «Дон» в Задонском районе. 24-летний парено на ВАЗ-2114 не справился с управлением, машина влетела в ограждение трасс, съехала в кювет и перевернулась. Водитель погиб, его 19-летняя пассажирка в больнице.

В тот же день в Ельце на улице Героев кто-то сбил на пешеходном переходе 13-летнюю девочку. Водитель бросил школьницу на дороге и уехал. Ребенку оказали помощь медики. А водителя и машину сейчас ищут. За оставление места ДТП ему грозит 15 суток ареста.