Под Липецком девушку вывезли из кафе на берег реки и ограбили

В Липецкой области раскрыли неожиданный грабеж, который произошел 4 октября, жертвой стала 30-летняя жительница Лебедянского района. Согласно материалам дела, дама всю ночь отдыхала в кафе в компании троих мужчин. Под утро компания решила продолжить отдых в живописном месте на берегу реки Дон в селе Ольховец.

На природе что-то пошло не так и отдых обернулся конфликтом. Около 7 утра один из новых знакомых отнял у девушки сотовый телефон. После заявления в полицию, грабителя вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 31-летний безработный житель Лебедянсокго района. Сейчас он дает показания в «Лебедянском» отделе полиции, от чужого смартфона избавиться не успел – его нашла полиция.