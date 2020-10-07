Липецкий полицейский не на службе догнал пьяного разбойника с ножом

Липецкие полицейские остаются таковыми и выполняют свою нелегкую работу даже не на службе. Это доказал инцидент который произошел с сотрудником полиции Владимиром Дятчиным в воскресенье, 4 октября.

Отдыхая от службы в выходной день страж порядка зашел вечером в продуктовый магазин на улице Космонавтов. На входе около 21.05 мимо Дятчина, не вызывая подозрения, шустро прошуршал мужчина с пакетом продуктов. Через пару секунд из зала выбежала перепуганная женщина с криками о помощи.

Продавец рассказала, что покупатель только что наставил на нее нож и отнял продукты. Полицейский без раздумий сразу бросился за грабителем. Страж порядка не при исполнении догнал опасного злодея на улице, отнял нож, скрутил и повел обратно в магазин, где вызвали полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, задержанным оказался 42-летний безработный. Как выяснилось, мужчина отправился в магазин будучи пьяным и вооружившись кухонным ножом. Агрессивный разбойник потребовал продукты и пригрозил применить холодной оружие.

Дело возбудили по части 2 статьи 162 УК – вооруженный разбой. Мужчине грозит 10 лет тюрьмы.