У липчан спрашивают, как облагородить улицу 50 лет НЛМК

Власти Липецка разместили проект реконструкции улицы 50 лет НЛМК, которая давно требует ремонта. Посмотреть, обсудить и предложить свои варианты жители города могут на сайтах администрации Липецка и департамента градосроительства в разделах «общественные обсуждения». Еще есть макет в фойе административного здания по адресу Театральная,1.

На улице вдоль реки Воронеж должны уложить тротуары, сделать карманы для автобусов, велодорожки, островки безопасности и расширить проезжую часть с трех до четырех метров. Также предлагают заменить столбы, поставить новые знаки, светофоры и остановки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в проекте предусмотрели и замену ливневок. Отметим, что улицу затапливает после каждого дождя, а из-за старых ливневок воду приходится откачивать с помощью спецмашин.

Жителей города просят оценить предложения проектировщиков. Консультации по проекту можно по лучить в департаменте градостроительства и архитектуры по телефонам: 239-992 и 239-788. также замечания и предложения можно отправить на электронный адрес: proekt@lipetskcity.ru.