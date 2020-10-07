Пропавшая под Липецком девушка-подросток могла уйти из дома замуж за цыгана

СК проводит проверку по факту исчезновения несовершеннолетней девушки в Грязинском районе. 15-летняя Елена Хлебникова пропала во вторник утром, 6 октября. Она вышла из дома на улице Лихачева около 10 утра и больше ее никто не видел.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, во время осмотра по месту ее жительства следов преступления не обнаружили. В ходе допроса следователи выяснили, что накануне исчезновения девушка объявила родителям о скорой свадьбе с цыганом.

Как выяснили правоохранители, это не первый побег подростка. За аналогичную выходку в 2019 году девушку поставили на учет в полиции. Поиски подростка и доследственная проверка продолжаются.