Автоинспекторы нашли нарушения на только открывшемся проспекте Победы

Автоинспекторы нашли нарушения на новой дороге проспекта Победы Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецке едва успел открыться после длительного ремонта обновленный проспект Победы, как на проверку сразу выехали сотрудники ГИБДД. Как оказалось не зря. На выездном совещании, которое прошло в эту среду, 7 октября, были и сотрудники прокуратуры и мэрии.

В ходе осмотра автоинспекторы нашли массу нарушений. В частности на проспекте отсутствуют несколько дорожных знаков, также не везде есть разметка и другие технические средства для организации безопасного дорожного движения.

Перед тем, как открыть дорогу, подрядчики должны были выполнить все согласованные с ГИБДД условия. В итоге сотрудники автоинспекции и прокуратуры составили акт нарушений. В ближайшее время должны все устранить.