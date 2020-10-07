Под Липецком огонь охватил деревья и едва не дошел до жилых домов

Крупный пожар разгорелся в Хлевенском районе Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Опасный пожар разгорелся в эту среду, 7 октября, в Хлевенском районе Липецкой области. Там в окрестностях сел Трухачевка, Вертячье, Ворон-Лозовка и Курино начала гореть сухая трава. В МЧС зарегистрировали сразу несколько очагов.

Огонь перекинулся на кусты и деревья, и начал подступать к жилым домам в Трухачевке. Для защиты населенных пунктов сразу стянулись несколько отделений пожарных, спасателей, а также сотрудники лесной охраны, техника и беспилотники.

К счастью, огонь удалось остановить – до леса и домов пламя не добралось. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, угрозу населенным пунктам ликвидировали.

На место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС региона Василий Разумнов. Как сообщил руководитель ведомства, дома отстояли 43 человека и 20 единиц техники.