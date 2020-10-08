Число умерших от коронавируса в Липецке на 8 октября 2020 года: скончался 49 пациент с COVID-19

Число умерших от коронавируса в Липецке на 8 октября 2020 года достигло 49 человек. За текущие сутки в инфекционном госпитале скончался 73-летний мужчина с COVID-19. По данным оперативного штаба, мужчина жил в Становлянском районе.

Липчанин лежал в инфекционном госпитале с двусторонней пневмонией, вызванной короновирусной инфекцией. Врачи делали все возможное, но у пациента был ряд тяжелых патологий, включая болезни легких, сердечно-сосудистой системы и другие хронические заболевания, что значительно осложняло лечение. Поэтому внебольничная пневмония протекала тяжело.

Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация области выразила соболезнования родным и близким умершего.