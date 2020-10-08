В Липецке самосвал наехал на стоящую легковушку с девушкой за рулем

ДТП с самосвалом в Липецке Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Авария с участием самосвала произошла в минувшую среду, 8 октября, на трассе Орел – Тамбов в Липецке. Там 43-летний водитель самосвала не заметил стоящий на дроге ЗАЗ «Шанс», за рулем которого была 28-летняя девушка. В результате ДТП водитель пострадала. По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии стал неверный выбор дистанции.

Еще одно ДТП с грузовиком произошло в Усманском районе. В селе Московка на перекрестке улиц Зеленая и Центральная столкнулись ВАЗ-2114 и КамАЗ. 31-летний водитель «четырнадцатой» погиб на месте. Причина – нарушение очередности проезда.

В тот же день на трассе Орел – Тамбов в Измалкковском районе не справился с управлением и влетел в забор 77-летний водитель «Лады». Мужчину увезли в больницу.