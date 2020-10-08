В Липецке включили отопление в пяти школах и 14 садиках

Начало отопительного сезона в 2020 году в Липецке похоже откладывается из-за теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день, 8 октября, тепло подали в 5 школ, 14 детских садов и 7 учреждений культуры. Это только 14% от всех социальных объектов.

Среднесуточная температура воздуха в последние дни превышает отметку в +12°С. В ближайшие 2-3 дня будет до +13.5 градусов. А отопление в жилых дома включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не поднимается выше +8 градусов.

Однако в мэрии заверили, что к отопительному сезону в городе все готово. Пуск будет проходить в течение трех дней и еще месяц на регулировку.