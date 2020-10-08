Забитая до отказа коноплей иномарка пыталась скрыться от ГИБДД под Липецком

Иномарку с коноплей остановили под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецкой области автоинспекторы задержали необычного нарушителя. Все случилось в Лебедянском районе вечером. Дежурившие на дороге сотрудники ГИБДД решили остановить подозрительную «Дэу Нексию». В ответ на требование, водитель прибавил скорость и попытался уйти полями.

Иномарку с коноплей остановили под Липецком Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Погоня длилась недолго, легковушку нагнали на бездорожье. Причина неадекватного поведения водителя стала ясна, как только инспекторы заглянули внутрь машины. Салон и багажник были забиты мешками и сумками с коноплей.

В машине было больше 5 кг наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, вес растения в высушенном виде составил 5343,3 грамма. Как выяснилось, водитель собирал по полям дикорастущую коноплю и сушил дома. По месту жительства нашли еще 1254,8 наркотика – всего больше 6.5 килограмм.

Водителю грозит до 10 лет Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Дело возбудили по части 2 статьи 228 УК – хранение в крупном размере. Владельцу грозит до 10 лет тюрьмы.