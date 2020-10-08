Липецкий театр Толстого стал площадкой Международного культурного центра

Уникальный проект в театре имени Льва Толстого Фото: Липецкий театр имени Л. Толстого

В городе проходит 36 по счету Международный фестиваль «Липецкие театральные встречи». Одновременно с ним государственный академический театр драмы им. Толстого стал площадкой Международного культурного центра. В рамках мероприятия театр реализует проект «Вы в небо ушли», посвященный героям-летчикам. Как сообщили в пресс-службе театра, Министерство культуры РФ, «Росконцерт» и АНО «Культурный мост» поддержали идею липчан сделать патриотический проект в год 75-летия Победы.

Главным событием Международного театрального проекта «Вы в небо ушли» станет иммерсивный спектакль по пьесе летчика – Героя Советского Союза Михаила Водопьянова «Полк ДД» с участием российских и зарубежных студентов. Это будет спектакль-эскиз в формате театральной лаборатории. Премьера намечена на 10 октября.

Партнером проекта выступил Липецкий авиацентр, летчики примут участие в творческих встречах и круглых столах.

На конференции почетный гость форума - внучка Михаила Водопьянова - Мария Водопьянова подарила театру книгу «Полярный летчик».

Театр реализует проект «Вы в небо ушли» Фото: Липецкий театр имени Л. Толстого

– Задача этой программы – создание постоянных площадок для расширения творческих связей молодых российских и зарубежных специалистов, что способствует продвижению позитивного образа России в международном пространстве, – рассказала представитель Министерства культуры РФ, автор проекта МКЦ МК РФ, эксперт, теоретик, историк театра, заслуженный работник культуры РФ Юлия Большакова. – Цель сформировать динамичную среду для диалога средствами культуры и на спектаклях, и на круглых столах, и в работе лабораторий.