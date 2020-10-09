На трассе под Липецком иномарка влетела в дерево и перевернулась – два пассажира больнице

В ДТП пострадали 2 пассажира Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД Липецкой области, за прошедшие сутки, 8 октября, на дорогах региона в шести авариях пострадали 10 человек.

Так утром в Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков не справился с управлением 28-летний водитель «Киа». Иномарка вылетела с дороги, врезалась в дерево и перевернулась. В ДТП пострадали два пассажира – женщина и мужчина 37 и 38 лет. Оба в больнице.

В то же утро в Чаплыгинском районе 24-летняя девушка за рулем ВАЗ-2107 сбила на дороге 9-летнюю девочку, ребенка увезли в больницу.

В самом Липецке днем на улице Космонавтов столкнулись «Шкода», «Ниссан» и «Фольксваген». Пострадали водители, а также два пассажира «Ниссана». По предварительным данным причиной ДТП стало нарушение правил перестроения.