Число умерших от коронавируса в Липецке на 9 октября 2020 года достигло 50 человек

Число умерших от коронавируса в Липецкой области на 9 октября 2020 года достигло 50 человек. За текущие сутки в инфекционном госпитале скончался 42-летний мужчина с подтвержденным COVID-19. По данным оперативного штаба, пациент проживал в Чаплыгиснком районе.

Как и в большинстве случаев, у мужчина лежал в больнице с диагнозом двусторонняя пневмония. Пациенту оказывали всю необходимую медицинскую помощь, но у мужчины были и другие заболевания. Внебольничная пневмония протекала тяжело из-за выраженного метаболического синдрома, что осложняло лечение.

Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умершего.