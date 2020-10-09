С понедельника в Липецке перекроют дорогу у проспекта Победы

Проезд за бизнес-центром перекроют в понедельник Фото: Яндекс.Карты

В Липецке с понедельника, 12 октября, перекроют часть дороги рядом с проспектом Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, проезд за бизнес-центром «Виктория» закроют из-за аварийного ремонта коммуникаций, который будет проводить ЛГЭК.

Объехать перекрытый участок модно будет по проспекту Победы или по улице Мичурина. На какое период будет закрыта дорога, не уточняется. Липчан просят отнестись с пониманием и приносят извинения за временные неудобства. Автомобилистам советуют учитывать это обстоятельство и заранее выбирать альтернативные маршруты объезда во избежание транспортного коллапса на том участке.