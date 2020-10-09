Липчане могут оформить ипотеку с господдержкой в Сбербанке по ставке от 0,1% годовых

Сбербанк вместе с аккредитованными застройщиками предлагает жителям Липецкой области программу субсидирования ипотеки на портале DomClick.ru. Льготная ставка по некоторым предложениям начинается от 0,1%.

- Сегодня 90% кредитов Сбербанка на покупку квартир в новостройках выдается по программе ипотеки с господдержкой. Мы стремимся сделать покупку жилья еще более доступной для россиян. Снижение ставки до 0,1% годовых в первый год кредитования позволит нашим клиентам сэкономить на платежах по ипотеке на этапе строительства жилья и ожидания переезда в собственную в новую квартиру, - отмечает Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Так, по программе господдержки для семей с детьми можно рассчитывать на 0,1% годовых в первый год (на оставшийся срок - 4,7%). Либо 1% в первые 2 года займа (потом - 4,7% годовых). Также есть вариант с 2,5% на весь срок кредита.

Ставка по программе «Господдержка 2020» также может начинаться с 0,1% в первый год кредита (на оставшийся срок - 6,1% годовых). Вам могут предложить 2,4% годовых в первые 2 года кредитования (далее - 6,1%). Или 3,9% на весь срок.

Льготная ставка на покупку квартиры в новостройке - 0,9% годовых в первый год кредита (после - 7,6% годовых). Другой вариант - 3,9% в первые 2 года ипотеки (на оставшийся срок - 7,6%). Либо 5,4% на весь срок займа.

Программы субсидирования работают при сроке кредитования до 7 лет. Обратите внимание, что минимальные ставки по ипотеке указаны для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учетом скидки от застройщика. Подробнее о предложениях можно узнать на DomClick.ru.

Отметим, что за 9 месяцев 2020 года Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк выдал липчанам 6,1 млрд рублей в виде жилищных кредитов. Наибольший спрос на ипотеку был в третьем квартале текущего года - в это время на «квадратные метры» в регионе выдали займов более чем на 3,2 млрд рублей.