Опасный рецидивист под Липецком жестоко убил труженика тыла ради наживы

Рецидивист убил труженика тыла ради наживы Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области рецидивист жестоко расправился с пенсионером. Тело 91-летнего мужчины нашли 8 октября в его собственном доме на улице Советская в Задонске. Прибывшие на место криминалисты определили, что пожилой человек, труженик тыла, скончался от побоев. В доме все было перевернуто, это говорило о том, что орудовали воры. При более детальном изучении, выяснилось, что преступник был один, он пролез через окно и орудовал в резиновых перчатках – то есть отпечатков не оставил.

Несмотря на это, негодяя вычислили совместно с сотрудниками полиции в те же сутки по «горячим следам». Как сообщили в пресс-службе областного СКР, им оказался 58-летний житель Задонского района. Опасный рецидивист сидел за убийство женщины и другие преступления. Негодяя задержали и он уже во всем сознался.

Как выяснилось, убийца пришел к дому пожилого человека вечером, выставил раму отверткой, пролез внутрь и жестоко избил хозяина в надежде найти деньги и ценные вещи. Уголовника скоро возьмут под стражу, пока ему вменяют только убийство – статья 105 УК, по которой грозит до 15 лет.