В Липецкой области за сутки заболели коронавирусом 52 человека и столько же выздоровели

За сутки заразились и выздоровели равно количество людей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Число заболевших коронавирусом в Липецке на 9 октября 2020 года составило 6516 человек. За текущие сутки в Липецке выявили 52 новых зараженных COVID-19, ровно столько же выздоровели. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Липецкой области вылечили 5630 человек, 50 человек умерли.

В настоящее время на лечении остаются 836 активно зараженных жителей региона. 513 из них лежат в инфекционных госпиталях. 323 человека лечатся дома. Также в больницах остаются еще 464 пациента с подозрением на выделение вируса.

Нынешние 52 случая заражения за сутки стали рекордными для региона этой осенью, исходя из них карта распространения коронавируса в Липецкой области следующая: 25 человек заразились в Липецке, по 6 – в Ельце и Чаплыгинском районе, 5 – в Грязинском, по 3 – в Задонском и Липецком, еще по одному зараженному в Лабедянском, Лев-Толстовском, Тербунском и Хлевенском районах.