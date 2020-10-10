Число умерших от коронавируса в Липецке на 10 октября 2020 года: 51 человек

Число умерших от коронавируса в Липецке на 10 октября 2020 года составило 51 человек. За текущие сутки в инфекционном госпитале скончался 74-летний мужчина с подтвержденным COVID-19. Пациент лечился в стационаре, у него диагностировали внебольничную двустороннюю пневмонию.

По данным оперативного штаба, мужчина получал все необходимое лечение по рекомендациям Минздрава. Но у больного имелась тяжелая патология легких и сердечно-сосудистой системы. Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация Липецкой области выразила соболезнования родным и близким умершего.

Отметим, всего с начала эпидемии в Липецкой области коронавирусом заразились 6568 человек, выздоровели – 5630.