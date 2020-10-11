В Липецке активисты вывезли с набережной 30 мешков мусора

фото: сайт администрации Липецка.

В Липецке в рамках акции «Чистый берег» убрали набережную. Утром 10 октября 35 человек собирали мусор в районе набережной реки Воронеж. Из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом состав участников субботника ограничили.

Во время уборки активисты собрали 30 мешков отходов - пластиковых бутылок, банок, одноразовой посуды и другого мусора. Весь объем вывезли на полигон техникой.

- Проблема загрязнения водоемов и побережий становится всё более актуальной. Чтобы сохранить берег чистым весь купальный сезон, МЧС призывает граждан вывозить мусор в специально отведенные места, - добавили в администрации города.

Напомним, впервые акция прошла в 2014 году. Обычно она проходит перед началом купального сезона и после его завершения.