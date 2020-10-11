В Липецке поймали воров меди, автомобильных колес и сумки с деньгами

Липецкие полицейские на минувшей неделе раскрыли три кражи. Так, 7 октября с территории организации в Левобережном округе города кто-то попытался украсть лома медного кабеля весом почти 58 кг и стоимостью 5 214 рублей. По подозрению в совершении преступления задержали 26-летнего мужчину, похищенное изъяли.

На следующий день с припаркованного у дома по улице М.Расковой автомобиля скрутили четыре колеса в сборе на металлических дисках. Машина принадлежала 46-летнему липчанину. Ущерб составил 16 000 рублей. Оперативники выяснили, что преступление совершил ранее судимый 35-летний горожанин.

Также 8 октября сотрудники уголовного розыска задержали 34-летнего липчанина, подозреваемого в кражи сумки 41-летнего горожанина. Он просто схватил сумку со стула в кафе на улице Интернациональной. Добычей преступника стали документы, банковская карта, 6 950 рублей и иные личные вещи. Похищенное изъяли.

По всем фактам возбудили уголовные дела. Ведется следствие.