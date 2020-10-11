К 11 октября в Липецкой области заразились коронавирусом еще 57 человек

В Липецкой области прирост зараженных за минувшие сутки составил 57 человек. Новые случаи заболевших коронавирусом распределились следующим образом: Липецк - 24, Елец - один, Грязинский и Чаплыгинский районы - по три, Данковский, Задонский, Липецкий, Тербунский, Хлевенский районы - по одному, Краснинский район - семь, Лебедянский район - восемь, Лев-Толстовский район - два, Усманский - четыре.

Всего в регионе зарегистрировали 6625 зараженных коронавирусом. Выздоровели 5652 человека, накануне окончили лечение четыре пациента. 51 липчанин умер. 922 - на лечении.

В больницах находятся 436 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 446 с подозрением на вирус. Лечатся дома 486 пациентов с легкой формой COVID-19.