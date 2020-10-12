Смертельное ДТП с мотоциклистом сняла камера в Липецке

Жуткая авария с участием мотоциклиста произошла в субботу днем, 10 октября, на улице Московской в Липецке. Там в 15.10 на подъезде к развязке у «Мегаполиса» не справился с управлением и разбился мужчина на мотоцикле.

Момент аварии сняла камера уличного наблюдения. На кадрах видно, как мотоциклист слишком стремительно входит в поворот, не вписывается, налетает на бордюр и въезжает в дорожный знак. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия.

Чуть позже вечером на том же кольце 9 микрорайона, но с другой сторону, в аварию попал еще один мотоциклист. Байкер не рассчитал скорость и дистанцию до движущегося спереди автомобиля, въехал в машину и перевернулся. Это ДТП также попало в обзор камеры наблюдения. В данном случае мотоциклист выжил.