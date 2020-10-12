Число умерших от коронавируса в Липецке на 12 октября 2020 года: скончалась 43-летня женщина с COVID-19

Число умерших от коронавируса в Липецке на 12 октября 2020 года достигло 52 человек. В текущие сутки в инфекционной госпитале скончалась 43-летняя женщина с подтвержденным COVID-19. По данным оперативного штаба, у пациентки диагностировали двустороннюю пневмонию.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти липчанку. Медицинскую помощь отказывали в полном объеме в соответствии рекомендациям Минздрава. Но у женщины были и другие заболевания.

Лечение осложнялось метаболическим синдромом и патологией сердечно-сосудистой системы, из-за чего внебольничная пневмония протекала тяжело. Официально смерть констатировали на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности. Администрация региона выразила соболезнования родным и близким умершей.