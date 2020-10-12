Под Липецком утром насмерть сбили велосипедиста

Смертельная авария произошла этим утром, 12 октября, на трассе Орел – Тамбов. Там на 290 километре дороги около 9 утра сбили мужчину на велосипеде. К несчастью, велосипедист скончался на месте.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по предварительным денным велосипедист ехал по обочине дороги, когда его сбил автомобиль ГАЗель.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют личность погибшего и подробности аварии. По факту ДТП проходит проверка.

Напомним, что ранее в Липецке на одной и той же развязке, на кольце 9 микрорайона, разбились два мотоциклиста. Один из них не выжил. Обе аварии записали камеры уличного наблюдения.