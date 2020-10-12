На 172 предприятиях Липецкой области эксперты Сбербанка провели лекции по финансовой грамотности

1 сентября в Липецкой области по инициативе губернатора Игоря Артамонова стартовал масштабный проект по финансовой грамотности. За месяц сотрудники местного отделения ПАО Сбербанк выступили с лекциями на 172 предприятиях региона. Людям рассказывают о безопасном использовании цифровых каналов, учат анализировать экономическую ситуацию и планировать личный и семейный бюджеты.

- Изучение финансовой грамотности сейчас актуально, ведь любой современный человек должен уметь формировать личный или семейный бюджеты, планировать расходы, анализировать экономическую ситуацию и вкладывать деньги. Благополучие каждого начинается с осознанного отношения к деньгам и финансового мышления, - считает глава региона Игорь Артамонов.

Наибольший интерес у жителей области вызвали темы: «Как и за что можно оформить налоговый вычет?», «Накопить или взять в кредит?», «Семейный бюджет», «Вопросы кибербезопасности» и «Как формируется бюджет региона».

Учитывая ситуацию с коронавирусной инфекции, проект по повышению финансовой грамотности для жителей Липецкой области продолжится в онлайн формате.

- Мы регулярно принимаем заявки на проведение лекций по финансовой грамотности. Нам понятен этот интерес. За 30-40 минут лектор доносит максимально полезную для населения информацию и отвечает на вопросы слушателей. Наши сотрудники прошли специальное обучение, имеют большой опыт консультирования по финансовым вопросам, - отмечает управляющий Липецким отделением Сбербанка Роман Петрухин.