Число заболевших коронавирусом в Липецке на 12 октября 2020 года: 54 новых случая COVID-19

Число заболевших коронавирусом в Липецкой области на 12 октября 2020 года составило 6679 человек. За текущие сутки в регионе выявили 54 новых случая COVID-19. Одновременно за тот же период выздоровели 4 человека. Всего с начала эпидемии 5656 жителей области, 52 человека умерли.

На данный момент в Липецкой области официально коронавиурсом болеют 971 житель. Из них в инфекционных госпиталях лежат 389 пациентов, 582 человек лечатся дома. Также в больницах остаются еще 471 пациент с подозрением на выделение вируса.

Из последних 54 зараженных карта распространения короанвируса по район6ам Липецкой области за сутки следующая: 27 заболели в Липецке, 13 – в Грязинском районе, 6 – в Данковском, 5 – в Добринском, и по одному зараженному в Добровском, Липецком и Чаплыгинском районах.