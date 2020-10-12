Сбежавшую замуж за цыгана несовершеннолетнюю девушку из Липецка нашли в Астрахан

Липецкие правоохранители отыскали сбежавшую несовершеннолетнюю девушку, которая пропала утром 6 октября в Грязях. Напомним, 15-летняя барышня исчезла после того, как объявила родителям, что желает выйти замуж за цыгана. По факту исчезновения началась проверка, в ходе которой девушку нашли за 1000 километров от дома.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, несовершеннолетняя вместе со своим женихом добровольно отправилась в Астрахань, где сейчас и находится. Юная особа уже вышла на связь с родителями и оповестила их о скорой свадьбе.

Проверка еще продолжается, пока следователи разбираются в деталях и процессуальное решение еще не приняли. Отметим, что возраст сексуального согласия в России 16 лет. А половые связи с лицами младше 16 караются по УК.