Стали известны подробности смертельного ДТП с велосипедистом и «ГАЗелью» под Липецком

Стали известны подробности смертельной аварии с участием велосипедиста, которая произошла этим утром, 12 октября, на 290 километре трассы Орел – Тамбов. Там водитель «ГАЗели» сбил ехавшего по обочине мужчину на велосипеде. Велосипедист скончался на месте происшествия.

В течение дня полиция установила его личность, мужчине было 56 лет. Как выяснилось, после наезда на велосипедиста, «ГАЗель» слетела с трассы, въехала в столб и разбилась.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД региона, следственным управлением возбуждено головное д6ло по части 3 статьи 264 УК – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Водителю грозит до 5 лет тюрьмы.